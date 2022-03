Musée Antoine Lécuyer – La nuit des musées 2022 Saint-Quentin, 21 mai 2022, Saint-Quentin.

Musée Antoine Lécuyer – La nuit des musées 2022 Saint-Quentin

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Quentin Aisne

À l’occasion de la 18e édition de la Nuit européenne des musées, venez découvrir autrement le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit ! Cet évènement fédérateur est l’occasion de vivre une nuit au musée à travers des animations accessibles à tous et pour tous, à la croisée de l’ensemble des champs de la création culturelle et artistique.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture, en liaison avec les Directions Régionales des Affaires Culturelles

(DRAC).

Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’International Council

of Museums (ICOM), ainsi que de nombreux partenariats institutionnels et médias.

UNE EXPÉRIENCE NOCTURNE AU MUSÉE !

Retrouvez prochainement le programme de cette nocturne sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de la ville www.saint-quentin.fr

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00 https://www.destination-saintquentin.fr/

Musée des Beaux-Arts

Saint-Quentin

