2022-05-01 14:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Saint-Quentin Aisne 1.5 1.5 C’est au cœur de ses réserves que le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer conserve une grande partie de ses collections. De façon bimestrielle, une œuvre inédite est spécialement sortie des réserves pour vous être présentée. Une occasion privilégiée de montrer la richesse et la diversité des collections du musée et de découvrir un « trésor caché ». Attention, après deux

mois d’exposition au sein du parcours permanent, l’œuvre retourne dans

