Lancement de l’exposition « La dolce vita d’Antoine Brun »

Parmi les 170 maquettes conservées par le Musée Antoine Brun, nombreuses sont celles qui représentent un monument d’Italie. Il faut dire que le patrimoine monumental est ici pléthorique et diversifié : il ne pouvait que susciter l’intérêt de notre maquettiste. L’exposition propose une forme de « grand tour » à travers l’héritage bâti de la péninsule.

Livret-jeu de l’exposition

Tout au long de ces deux après-midis des visites guidées du Musée Antoine Brun seront proposées par les bénévoles de l'association « Les Amis du Patrimoine de Sainte Consorce ».

Le musée Antoine Brun conserve 160 maquettes en bois réalisées entre 1840 et 1900. Ce lieu vous convie à un voyage immobile : les maquettes exécutées par cet autodidacte représentent des monuments du monde entier. Ces pièces remarquables et uniques en leur genre sont des témoignages de la virtuosité technique de leur créateur mais aussi de son ancrage dans son époque. En effet, Antoine Brun n'a jamais voyagé autrement que par les illustrés. Sans le développement de la presse dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces chefs-d'œuvre n'auraient pas été créés.

