Atelier 4-6 ans « Passion Mammouth « au Mab Musée Anne de Beaujeu Moulins, 26 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Atelier en lien avec l’exposition « La fameuse aventure archéologique du Docteur Bailleau « . Peinture et collage pour représenter un mammouth laineux..

2023-07-26 10:30:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Musée Anne de Beaujeu Place colonel Laussedat

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop in connection with the exhibition « Docteur Bailleau’s famous archaeological adventure ». Painting and collage to represent a woolly mammoth.

Taller vinculado a la exposición « La famosa aventura arqueológica del doctor Bailleau ». Pintura y collage para representar un mamut lanudo.

Workshop in Verbindung mit der Ausstellung « La fameuse aventure archéologique du Docteur Bailleau » (Das berühmte archäologische Abenteuer des Dr. Bailleau). Malen und Collage, um ein Wollmammut darzustellen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région