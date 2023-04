Exposition : Silex en verre Musée Anne de Beaujeu Moulins Catégories d’évènement: Allier

Exposition : Silex en verre Musée Anne de Beaujeu, 13 mai 2023, Moulins. Exposition : Silex en verre Samedi 13 mai, 19h00 Musée Anne de Beaujeu entrée libre Réalisée par les élèves de première année du diplôme national des Métiers d’art et du design du lycée professionnel Jean Monnet, cette présentation des travaux des étudiants s’appuie sur les objets archéologiques du musée. Musée Anne de Beaujeu Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 20 48 47 http://www.mab.allier.fr Aménagé dans le pavillon Renaissance construit par Anne de France et Pierre de Beaujeu vers 1500, le musée occupe une partie des bâtiments qui composaient autrefois le prestigieux palais des ducs de Bourbon. Ses collections variées : archéologie, sculptures médiévale, faïences moulinoise, peintures XIXe siècle… se déploient sur trois niveaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

