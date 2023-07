Visite musicale au Musée Anne de Beaujeu Musée Anne de Baujeu Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Visite musicale au Musée Anne de Beaujeu Musée Anne de Baujeu Moulins, 19 juillet 2023, Moulins. Moulins,Allier Suivez un parcours guidée ponctué de moments animés par un duo de clarinette…

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 20:00:00. EUR.

Musée Anne de Baujeu Place du colonel Laussedat

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Follow a guided tour punctuated by a clarinet duo. Siga una visita guiada amenizada por un dúo de clarinetes. Folgen Sie einem geführten Rundgang, der von Momenten unterbrochen wird, die von einem Klarinettenduo belebt werden.

