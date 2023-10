Accrochage au musée Angladon : Le Douanier Rousseau, prêts exceptionnels Musée Angladon – 5 rue Laboureur Avignon, 27 septembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Pour l’automne 2023, le musée Angladon présente deux tableaux d’Henri Rousseau (1844-1910) : L’Enfant à la poupée, conservé au Musée de l’Orangerie, ainsi que La Basse-cour, conservée au Musée national d’art moderne-Centre Pompidou..

2023-09-27 13:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

For the Fall 2023 season, Angladon museum displays two paintings by Henri Rousseau (1844-1910): L’Enfant à la poupée, which is loaned by the Musée de l’Orangerie, and « La Basse-cour », loaned by the Centre Pompidou national museum of modern art.

En el otoño de 2023, el museo Angladon presentará dos cuadros de Henri Rousseau (1844-1910): «L’Enfant à la poupée», conservado en el Museo de l’Orangerie y «La Basse-cour», conservado en el Centro Pompidou, Museo Nacional de Arte Moderno.

Im Herbst 2023 präsentiert das Musée Angladon zwei Gemälde von Henri Rousseau (1844-1910): „L’Enfant à la poupée“ (Kind mit Puppe), das aus dem Musée de l’Orangerie stammt, sowie „La Basse-cour“ (Hühnerhof) aus den Beständen des Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou.

