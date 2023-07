Arrehar, concert de Romain Baudouin Musée André Voulgre Mussidan, 16 septembre 2023, Mussidan.

Arrehar, concert de Romain Baudouin Samedi 16 septembre, 18h30 Musée André Voulgre Gratuit. Entrée libre. Dans la limite de 40 places.

Romain Baudoin, membre fondateur et vielleux du groupe Artús, a acquis il y a quelques années une vielle à roue traditionnelle acoustique datant de 1930. Cet instrument offre une qualité de jeu incroyable et un son riche, caractéristique des vielles anciennes. Cette acquisition a suscité en lui une réflexion profonde : peut-on développer une autre forme de jeu contemporain sur cet instrument, en opposition aux pratiques sophistiquées actuelles ?

En parallèle de cette recherche, Romain s’est plongé dans « l’origine » de la pratique viellistique dans les Landes de Gascogne, se basant sur des collectages réalisés dans les années 1960 par des ethnomusicologues du Musée des Arts & Traditions Populaires (aujourd’hui MUCEM).

« Il y a dans ces collectages une manière d’appréhender la musique qui m’intéresse car elle diffère de la musique de masse actuelle, souvent tempérée, binaire, formatée et tonale. » explique Romain.

Il présente ici une partie de ces sources, non seulement comme des objets d’étude, mais comme de véritables œuvres d’art à part entière. Intégrant ces sources dans son propre matériau sonore, il leur donne la parole, les accompagne, dialogue avec elles, et tente, à sa mesure, de les incarner pour qu’elles puissent à leur tour accueillir sa musique dans leur propre matériau sonore.

Cette démarche reflète la passion de Romain Baudoin pour la vielle à roue, sa volonté de revisiter l’héritage musical traditionnel tout en lui insufflant une touche contemporaine et personnelle.

Musée André Voulgre 2 rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 81 23 55 http://www.museevoulgre.fr Une chartreuse du XVIIIe siècle abrite le musée André Voulgre et ses collections d’arts populaires et d’arts décoratifs…

Le musée se situe au milieu du parc Voulgre avec son jardin d’agrément du XIXe siècle et son parc botanique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

©Camille Laran