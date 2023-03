Visite libre des collections Musée André Voulgre Mussidan Catégories d’Évènement: Dordogne

Visite libre des collections Musée André Voulgre, 13 mai 2023, Mussidan. Visite libre des collections Samedi 13 mai, 18h00 Musée André Voulgre Entrée libre Découvrez librement les collections du musée André Voulgre à travers la nouvelle scénographie permanente : portraits, vidéo, son, bornes multimédias… Partez à la découverte de la modernisation du Périgord au 19e et 20e siècle. Musée André Voulgre 6 rue des fusillés, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 81 23 55 http://www.museevoulgre.fr https://www.facebook.com/museevoulgre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © LC_Musée André Voulgre

