Ginette Rebelle et son accordéon Musée André Voulgre, 13 mai 2023, Mussidan.

A l’instar d’Yvette Horner, sa grand-mère, Ginette Rebelle va de galas en galas. Juchée sur un véhicule sonorisé et autonome, Ginette Rebelle interprète un répertoire populaire. Entre fête foraine et radio crochet, la musicienne et son manager amènent le public à jouer, sourire, écouter et partager ce moment de fête. Ambiance accordéo-vehiculée et burlesque assurée.

« Punk accordéon, entre Yvette Horner et Parabellum ! »

Ce spectacle musical de rue se faufilera du parc Voulgre jusque dans le musée pour ouvrir cette nuit européenne des musées 2023 !

Un avant-goût ? C’est ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

© Grenouille Production