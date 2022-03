“Musée amusant” : Vive le printemps ! Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Musée amusant” : Vive le printemps ! Palais des Beaux-Arts, 13 avril 2022, Lille. “Musée amusant” : Vive le printemps !

Palais des Beaux-Arts, le mercredi 13 avril à 14:30

Le printemps c’est amusant, surtout si tu viens le célébrer au musée ! Au programme : des histoires d’animaux qu’il faudra retrouver dans les oeuvres et un atelier de fabrication d’œufs colorés. Fêtons le printemps en couleurs ! PS : il n’est pas nécessaire de venir habillé en poussin ! Tous publics, à partir de 4 ans.

Tarif unique : 6,50 €/pers. Sur inscription.

Un après-midi récréatif et créatif ! Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts Lille Departement Nord

Palais des Beaux-Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

“Musée amusant” : Vive le printemps ! Palais des Beaux-Arts 2022-04-13 was last modified: by “Musée amusant” : Vive le printemps ! Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts 13 avril 2022 lille Palais des Beaux-Arts Lille

Lille Nord