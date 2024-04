MUSEE AMUSANT Palais des Beaux-Arts Lille, mercredi 24 avril 2024.

MUSEE AMUSANT Devenir artiste impressionniste Mercredi 24 avril, 14h30 Palais des Beaux-Arts Tarif : 5 € pour les enfants. Gratuit pour les adultes accompagnants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Les artistes-plasticiens du musée organisent trois ateliers de pratique artistique autour du paysage et de l’impressionnisme. Ils donnent rendez-vous aux petits et aux grands pour apprendre comment produire de vraies œuvres d’art en famille !

Paiement en billetterie le jour de la manifestation.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/musee-amusant »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé