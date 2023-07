Visite guidée « Regard sur la priorale bénédictine du XVème siècle » Musée Alice Taverne Ambierle, 17 septembre 2023, Ambierle.

Visite guidée « Regard sur la priorale bénédictine du XVème siècle » Dimanche 17 septembre, 17h30 Musée Alice Taverne Gratuité. Rendez-vous 17h15 parking musée Alice Taverne. Eventuellement, apporter des jumelles pour observer les détails (des graines de pissenlit à l’oeil du dragon …).

Extérieur et intérieur.

Architecture, sculpture, vitrail, peinture.

Des culées des arcs boutants au retable en passant par les stalles : présence des animaux (depuis le singe jusqu’au dragon, rencontre de la grenouille en face du chien…) et des végétaux (de la fougère au pissenlit, à la fois en fleurs et en graines…).

Tout un monde vivant dans l’Art, en ce haut lieu clunisien.

Musée Alice Taverne Rue de la Grye, 42820 Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 65 60 99 http://www.museealicetaverne.fr Musée ouvert au public en 1951, il porte le nom de sa créatrice Alice Taverne (1904-1969), dont les enquêtes sur les coutumes locales remontent aux années 30. La dimension intimiste de cette demeure contribue à donner aux intérieurs reconstitués un caractère d’authenticité : la salle paysanne, l’épicerie, l’auberge, l’atelier de la couturière, la chambre du chirurgien, le coin du rebouteux ou la salle de classe… Le bâtiment principal (XVII-XVIIIe siècle) est un bon exemple des maisons de maître qui ont influencé l’architecture locale. Le bâtiment administratif (XVIIe siècle), à vocation initiale de grenier/cave, dépendait du même ensemble. Parc de stationnement (à 25 m pour 15 voitures, emplacements réservés pour les autocars à 200 m) Accès routier (à 18 km de Roanne et 4 km de la N7)

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© musée Alice Taverne