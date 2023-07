Visite guidée de l’exposition temporaire Le cochon de la soue au saloir Musée Alice Taverne Ambierle, 16 septembre 2023, Ambierle.

Visite guidée de l’exposition temporaire Le cochon de la soue au saloir Samedi 16 septembre, 15h00 Musée Alice Taverne Tarif réduit : 4,00 €

Le cochon est un animal providentiel : il mange de tout, il fournit beaucoup de viande et de graisse et il se reproduit facilement. Incontournable et respecté dans nos campagnes – on l’appelait Môssieu – il souffre pour autant d’une mauvaise réputation (sale, vorace, impur…). Venez faire le tour du cochon : de la soue, sa maison, en passant par l’indispensable chaudière pour son alimentation, et découvrez tout de sa vie… qui n’est pas toujours rose !

Musée Alice Taverne Rue de la Grye, 42820 Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 65 60 99 http://www.museealicetaverne.fr Musée ouvert au public en 1951, il porte le nom de sa créatrice Alice Taverne (1904-1969), dont les enquêtes sur les coutumes locales remontent aux années 30. La dimension intimiste de cette demeure contribue à donner aux intérieurs reconstitués un caractère d’authenticité : la salle paysanne, l’épicerie, l’auberge, l’atelier de la couturière, la chambre du chirurgien, le coin du rebouteux ou la salle de classe… Le bâtiment principal (XVII-XVIIIe siècle) est un bon exemple des maisons de maître qui ont influencé l’architecture locale. Le bâtiment administratif (XVIIe siècle), à vocation initiale de grenier/cave, dépendait du même ensemble. Parc de stationnement (à 25 m pour 15 voitures, emplacements réservés pour les autocars à 200 m) Accès routier (à 18 km de Roanne et 4 km de la N7)

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

