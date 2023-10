Saint-Flour, cité aux pleins pouvoirs Musée Alfred Douet Saint-Flour Catégories d’Évènement: Cantal

Saint-Flour Saint-Flour, cité aux pleins pouvoirs Musée Alfred Douet Saint-Flour, 14 octobre 2023, Saint-Flour. Saint-Flour, cité aux pleins pouvoirs Samedi 14 octobre, 14h30 Musée Alfred Douet Avant la Révolution, le pouvoir sanflorain n’est-il qu’entre les mains de la noblesse et de l’église ? C’est une idée reçue, en réalité, dès le XIVe s., trois Consuls régissent la vie des habitants de la Cité du Vent. Au XIXe s., le pouvoir municipal s’impose finalement à la tête de Saint-Flour au sein de l’Hôtel de Ville. Ainsi le siège du pouvoir n’aura de cesse de bouger au fil du temps… Lors de cette visite, plongez au cœur de ces jeux de pouvoir ! En partenariat avec le Musée de la Haute Auvergne et le Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët.

Renseignements au 04 71 60 44 99.

Gratuit. Musée Alfred Douet 17, place d’Armes 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

P. Soissons

