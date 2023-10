Cet évènement est passé Jeu de regard Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour Catégories d’Évènement: Cantal

Saint-Flour Jeu de regard Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour, 13 mai 2023, Saint-Flour. Jeu de regard Samedi 13 mai, 20h30 Musée Alfred Douët (maison consulaire) Avec l’art pas de hasard : l’œil est subtilement guidé par le geste de l’artiste pour que l’œuvre se dévoile pas à pas, dans un ordre bien précis. Musée Alfred Douët (maison consulaire) Maison consulaire 17 place d’Armes, 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 60 44 99 Le musée Alfred-Douët prend place dans l’ancienne Maison Consulaire célèbre pour sa façade Renaissance inspirée de Chambord. Propriété de la Fondation Caisse d’Epargne depuis 1952, ce Musée de France présente la collection d’œuvres d’art de l’érudit sanflorain qui acquit tapisseries, émaux ou céramiques à Drouot. Un parcours hors du temps, dans le charme suranné d’un monument réhabilité avec passion. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Cantal, Saint-Flour Lieu Musée Alfred Douët (maison consulaire) Adresse Maison consulaire 17 place d'Armes, 15100 Saint-Flour Ville Saint-Flour Departement Cantal

