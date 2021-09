Saint-Flour Musée d'art et d'histoire Alfred Douët Cantal, Saint-Flour Musée Alfred Douët – exposition Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët propose un parcours dans ses collections autour de huit oeuvres mises en exergues pour l’occasion. Signalées par un signe distinctif, les visiteurs sont invités à s’attarder pour mieux les observer et les comprendre.

Entrée libre.

Derrière sa façade Renaissance, la maison consulaire, autrefois résidence de la famille Douët abrite un cabinet de curiosités au charme intimiste et authentique. Musée d’art et d’histoire Alfred Douët 15, place d’armes, 15100 Saint-Flour, Cantal Saint-Flour Cantal

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:30:00

