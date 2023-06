Visite guidée de l’exposition : Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny et ses illustrateurs et graveurs Musée Alfred Canel Pont-Audemer, 17 septembre 2023, Pont-Audemer.

Visite guidée de l’exposition : Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny et ses illustrateurs et graveurs Dimanche 17 septembre, 16h00 Musée Alfred Canel

Visite commentée de l’exposition : Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny et ses illustrateurs et graveurs

(Présentée du 15 avril au 17 septembre 2023)

La visite vous amène à découvrir l’étonnante évolution de la représentation des sciences naturelles, entre le XVIIe et le XIXe siècle, par le dessin.

De 1841 à 1849, Charles d’Orbigny (1806 à Couéron – 1876 à Paris) dirige la parution du Dictionnaire universel d’histoire naturelle, qui est présenté dans l’exposition, avec la volonté de mettre la science à la portée de tous. Il s’est entouré d’une équipe de scientifiques et d’artistes pour réaliser cet exceptionnel dictionnaire. Il se divise en 13 volumes de texte et 3 volumes de 288 planches gravées sur acier colorées et parfois rehaussées à la main (burin et pinceaux). Le dictionnaire est considéré comme l’une des meilleures encyclopédies d’histoire naturelle du XIX siècle.

Au XIXe siècle, le dessin d’après nature est le meilleur moyen d’annoncer une découverte. Les planches, gravées d’après dessin, sont plus aisément transportables, multipliables et diffusables que les spécimens. Le dessin permet ainsi une vulgarisation de l’histoire naturelle sous la forme de gravures volantes. Les dessins sont directement décalqués de vélins du Muséum national d’histoire naturelle de Paris ou exécutées sur des animaux vivant à la ménagerie du Jardin des plantes ; ce qui explique la précision des traits, des couleurs et des détails… Toutefois, la rigueur de l’analyse scientifique des animaux est limitée par la volonté de plaire au public, de ne pas l’effrayer. Le parti pris de ne pas représenter les anatomies, qui obligeraient à montrer des bêtes ouvertes, des viscères déroulés, des cerveaux découpés, images abondantes au XVIIIe siècle dans les traités d’histoire naturelle, semblent dans le dictionnaire de Charles d’Orbigny, considérées comme peu ragoûtantes pour le grand public, et créent un écart entre les planches et les articles, l’art et la science.

Public adulte et sur réservation

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie 02 32 56 84 81 http://www.ville-pont-audemer.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.canel@pont-audemer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 56 84 81 »}] La maison de l’écrivain Alfred Canel abrite des fonds anciens de bibliothèque et un musée mis en scène comme un cabinet de curiosité. L’espace contemporain accueille trois expositions temporaires par an. La programmation alterne expositions d’œuvres d’artistes contemporains et expositions à caractère patrimonial et historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

musée Alfred-Canel – Pont-Audemer