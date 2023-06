Visite guidée : rencontre avec un savant fou Musée Alfred Canel Pont-Audemer, 16 septembre 2023, Pont-Audemer.

Visite guidée : rencontre avec un savant fou Samedi 16 septembre, 14h00 Musée Alfred Canel

Dans un coin d’une salle du musée, ne vous étonnez point de rencontrer un savant un peu fou. Son intention est d’éclairer les visiteurs sur les collections de sciences naturelles, tout en mêlant le propos scientifique à la drôlerie. Tantôt en chuchotant à l’oreille ou tantôt en s’exposant à tous les regards, il charme par sa rhétorique osée incarnant les collections riches et variées que renferme le musée : fossiles, coléoptères, roches, herbiers…

Vous le rencontrerez peut-être également au détour d’une salle de l’exposition temporaire consacrée au Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny. Les planches d’animaux et de végétaux font le bonheur de cet excentrique savant obnubilé par les sciences naturelles.

Public familial.

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie 02 32 56 84 81 http://www.ville-pont-audemer.fr La maison de l’écrivain Alfred Canel abrite des fonds anciens de bibliothèque et un musée mis en scène comme un cabinet de curiosité. L’espace contemporain accueille trois expositions temporaires par an. La programmation alterne expositions d’œuvres d’artistes contemporains et expositions à caractère patrimonial et historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

musée Alfred-Canel – Pont-Audemer