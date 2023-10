Animation jeune public : exposition « L’imagier de Charles d’Orbigny » Musée Alfred Canel Pont-Audemer, 13 mai 2023, Pont-Audemer.

En famille au musée

L’imagier de Charles d’Orbigny – Exposition jeune public

Le musée dédie une partie de l’exposition « Le Dictionnaire universel d’histoire naturelle de Charles d’Orbigny et ses illustrateurs » aux enfants afin qu’ils puissent appréhender à leur niveau toute les facettes du dictionnaire.

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie http://www.ville-pont-audemer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0232568481 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 56 84 81 »}] La maison de l’écrivain Alfred Canel renferme des fonds de bibliothèques anciens, le cabinet de travail de Canel et une galerie d’art et de sciences où se côtoient des collections de Beaux-arts et d’ethnographie. L’espace contemporain accueille les expositions temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© musée Alfred-Canel