Un samedi au musée (Musée Marzelles) Musée Albert Marzelles Marmande, 2 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Chaque premier samedi du mois, le musée vous propose une animation à 15 heures.

– Visite commentée de l’exposition (L’Œil qui gratte).

– Réservation auprès du musée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Musée Albert Marzelles Rue Abel Boyé

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every first Saturday of the month, the museum organizes an event at 3pm.

– Guided tour of the exhibition (L’?il qui gratte).

– Reservations required.

Todos los primeros sábados de mes, el museo ofrece un acto a las 15.00 h.

– Visita guiada a la exposición « El que grata ».

– Reserva previa en el museo.

Jeden ersten Samstag im Monat bietet das Museum um 15 Uhr eine Veranstaltung an.

– Kommentierte Besichtigung der Ausstellung (L’?il qui grattte).

– Reservierung beim Museum.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Val de Garonne