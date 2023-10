Conférence d’Histoire de l’Art Musée Albert Marzelles Marmande, 4 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Un samedi au musée : Conférence d’Histoire de l’art

La peinture en France au tournant du XXème siècle, entre classicisme et modernité.

Conférence animée par Mona Lévèque directrice du Musée Marzelles.

» L’art académique et officiel au XIX siècle ».

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Musée Albert Marzelles Rue Abel Boyé

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A Saturday at the Museum: Art History Lecture

Painting in France at the turn of the 20th century, between classicism and modernity.

Lecture by Mona Lévèque, director of the Musée Marzelles.

« Academic and official art in the 19th century »

Un sábado en el museo: conferencia sobre historia del arte

La pintura en Francia a principios del siglo XX, entre clasicismo y modernidad.

Conferencia de Mona Lévèque, directora del museo Marzelles.

« Arte académico y arte oficial en el siglo XIX »

Ein Samstag im Museum: Kunstgeschichtlicher Vortrag

Die Malerei in Frankreich an der Wende zum 20. Jahrhundert, zwischen Klassizismus und Moderne.

Vortrag unter der Leitung von Mona Lévèque, Direktorin des Museums Marzelles.

« Die akademische und offizielle Kunst im 19. Jahrhundert »

