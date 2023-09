Un samedi au musée (Musée Marzelles) Musée Albert Marzelles Marmande, 7 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Visite commentée de l’exposition de Christian Gastaldi.

Gratuit, réservation au musée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Musée Albert Marzelles Rue Abel Boyé

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of Christian Gastaldi?s exhibition.

Free, reservation at the museum.

Visita guiada a la exposición por Christian Gastaldi.

Gratuita, reserva en el museo.

Kommentierte Führung durch die Ausstellung von Christian Gastaldi.

Kostenlos, Reservierung im Museum.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de Garonne