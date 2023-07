Open Mic Rap Musée Albert Marzelles Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Open Mic Rap Musée Albert Marzelles Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Open Mic Rap Samedi 16 septembre, 15h00 Musée Albert Marzelles Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir des rappeurs locaux et si l’envie vous en prend, joignez-vous à cette scène ouverte. Pour participer, inscription auprès de la Rockschool Marmande avant le 9 septembre au 07 66 78 09 50. En partenariat avec la Rockschool Marmande. Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 64 52 04 http://www.mairie-marmande.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 78 09 50 »}] Situé dans une maison du centre ville, le musée est labellisé musée de France, il se développe autour de deux grands axes, la mise en valeur des œuvres du XIXe siècle du peintre Abel Boyé et la présentation d’expositions temporaires d’artistes plasticiens, peintres, sculpteurs. Animations spécifiques pour les scolaires, conférences, ateliers d’arts plastiques. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

