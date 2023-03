« L’arche du capitaine Terrisse » Musée agathois Jules Baudou Agde Catégories d’Évènement: Agde

« L’arche du capitaine Terrisse » Musée agathois Jules Baudou, 13 mai 2023, Agde. « L’arche du capitaine Terrisse » Samedi 13 mai, 18h00 Musée agathois Jules Baudou Dans le cadre de l’opération nationale « La Classe, l’Œuvre ! » proposée par les Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, les élèves de deux classes de maternelle de l’école de la Calandreta Dagtenca proposeront une médiation autour du coffre de marine à secrets du corsaire agathois Claude Terrisse. Musée agathois Jules Baudou 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 04 67 94 82 51 http://www.ville-agde.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Agathois-Jules-Baudou/140951086977?fref=ts Le musée agathois Jules Baudou est consacré aux arts et traditions populaires, à la marine et à la pêche, ainsi qu’à la vie quotidienne à Agde du XVIIe siècle à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

