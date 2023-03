9e édition de « L’Art en cours » : « Portulan imaginaire » Musée agathois Jules Baudou Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

9e édition de « L’Art en cours » : « Portulan imaginaire » Musée agathois Jules Baudou, 13 mai 2023, Agde. 9e édition de « L’Art en cours » : « Portulan imaginaire » Samedi 13 mai, 16h00 Musée agathois Jules Baudou Entrée libre Sis dans l’ancien Hôtel de la Charité fondé en 1699 par Louis Fouquet, Evêque d’Agde, le Musée Agathois Jules Baudou doit son intérêt autant à ses collections qu’à son architecture. Dans la cour intérieure de l’Hôtel, la cour des potiers, le Musée a invité un artiste, Romain Ruiz Pacouret, pour la neuvième édition d’un projet original, l’Art en cours. Lors des précédentes éditions, les artistes invités avaient créé des peintures s’inspirant de différentes œuvres ou objets des collections. Il s’agira de même pour Ruiz Pacouret de peindre sur trois supports muraux, en direct devant les visiteurs. Musée agathois Jules Baudou 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 04 67 94 82 51 http://www.ville-agde.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Agathois-Jules-Baudou/140951086977?fref=ts Le musée agathois Jules Baudou est consacré aux arts et traditions populaires, à la marine et à la pêche, ainsi qu’à la vie quotidienne à Agde du XVIIe siècle à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 © DR

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Musée agathois Jules Baudou Adresse 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Ville Agde Departement Hérault Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Musée agathois Jules Baudou Agde

Évènements liés

Musée agathois Jules Baudou Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

9e édition de « L’Art en cours » : « Portulan imaginaire » Musée agathois Jules Baudou 2023-05-13 was last modified: by 9e édition de « L’Art en cours » : « Portulan imaginaire » Musée agathois Jules Baudou Musée agathois Jules Baudou 13 mai 2023 Agde Musée agathois Jules Baudou Agde

Agde Hérault