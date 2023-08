Découvrez les collections du musée en visite guidée Musée agathois Agde, 16 septembre 2023, Agde.

Découvrez les collections du musée en visite guidée 16 et 17 septembre Musée agathois Gratuit. Entrée libre.

Pour découvrir ou redécouvrir les différentes thématiques du musée, assistez à ces visites guidées. Au programme, la nouvelle scénographie des salles du rez-de-chaussée.

Musée agathois 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 04 67 94 92 54 http://www.museeagathois.fr Niché au cœur du centre historique dans un hôtel Renaissance où Mgr Fouquet avait installé au XVIIe siècle l’œuvre de la charité, le Musée Agathois Jules Baudou a été fondé en 1935.

C’est à l’Escolo Dai Sarret, société savante fondée en 1932 pour étudier et préserver l’histoire d’Agde, que l’on doit sa création. Sa riche collection présente les arts et traditions d’Agathé, fille de la Méditerranée. Au gré de ses salles refaites en 2011-2012, il vous invite à découvrir la vie d’Agde, de l’Antiquité à nos jours.

Ses collections s’articulent autour de quatre grands thèmes : folklore et vie quotidienne, mer et fleuve, vigne et vin, et Beaux-Arts, objets d’art.

Le Musée Agathois possède le label Musée de France depuis 2002.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Laurent Uroz