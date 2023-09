Venez découvrir l’exposition : « Lumières du Midi » Musée agathois Agde, 16 septembre 2023, Agde.

Venez découvrir l’exposition : « Lumières du Midi » 16 et 17 septembre Musée agathois Gratuit. Entrée libre.

Reproductions d’aquarelles sur le canal du Midi par Patrice Rouzière.

Le canal du Midi ne représente pas seulement un ouvrage exceptionnel, mais aussi une source d’inspiration inépuisable et un modèle pour les peintures de Patrice Rouzière depuis de nombreuses années. C’est donc tout naturellement qu’il a choisi d’associer ses aquarelles dépeignant le canal du Midi au projet de replantation. Son objectif est d’attirer un large public pour sensibiliser à la nécessité de soutenir la mission de mécénat de VNF (Voies Navigables de France) en faveur dudit projet.

Artiste toulousain, Patrice Rouzière a poursuivi ses études à l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris de 1982 à 1986. Encouragé par ses amis musiciens, il a travaillé pendant les répétitions d’orchestre. Ses œuvres centrées sur la musique, développées sur une période d’une vingtaine d’années, sont de véritables partitions picturales qui intègrent l’aspect calligraphique de l’écriture musicale ainsi que les sensations visuelles et sonores. Après son retour à Toulouse, il s’est tourné vers les paysages de sa région ainsi que vers ceux des différents pays qu’il a découverts lors de ses voyages.

Sa peinture énergique traduit un sentiment d’impatience et de joie trop intense, reflétant une forme de peinture du corps. Elle témoigne d’un intérêt marqué pour l’abondance et l’accumulation de la matière picturale, où les taches de couleurs et les empâtements vigoureux se succèdent pour donner directement la structure au tableau. Les surépaisseurs maintiennent dans la toile une certaine fraîcheur ainsi qu’un mouvement perpétuel de la couleur qui semble encore en fusion ou en devenir. Les formes sont agitées, la lumière sculptée offrant par moments un instant de tranquillité dans un coin du ciel. Un dialogue s’établit alors entre le figuratif et l’abstrait, basculant d’un côté ou de l’autre pour traduire la sensation du paysage sans s’arrêter à sa représentation.

Musée agathois 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 04 67 94 92 54 http://www.museeagathois.fr Niché au cœur du centre historique dans un hôtel Renaissance où Mgr Fouquet avait installé au XVIIe siècle l’œuvre de la charité, le Musée Agathois Jules Baudou a été fondé en 1935.

C’est à l’Escolo Dai Sarret, société savante fondée en 1932 pour étudier et préserver l’histoire d’Agde, que l’on doit sa création. Sa riche collection présente les arts et traditions d’Agathé, fille de la Méditerranée. Au gré de ses salles refaites en 2011-2012, il vous invite à découvrir la vie d’Agde, de l’Antiquité à nos jours.

Ses collections s’articulent autour de quatre grands thèmes : folklore et vie quotidienne, mer et fleuve, vigne et vin, et Beaux-Arts, objets d’art.

Le Musée Agathois possède le label Musée de France depuis 2002.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

