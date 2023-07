Visite guidée musée de véhicules militaires et devoir de mémoire Musée AFCVM Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

Visite guidée musée de véhicules militaires et devoir de mémoire 16 et 17 septembre Musée AFCVM

Visite guidée du Musée AFCVM « le Prix de la Liberté » comprenant une exposition de véhicules militaires anciens de collection et des vitrines contenant des objets de soldats disparus au cours des derniers conflits mondiaux. Projection de vidéos et animation musiale.

Musée AFCVM 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 Dreux Dreux 28100 Les Noes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 03 32 26 73 http://www.afcvm.com https://www.facebook.com/AssociationAFCVM/;https://www.youtube.com/watch?v=_KBtgG__HXE L’AFCVM (Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaires) vous accueille dans son musée associatif depuis 2009, mis à sa disposition par la mairie de Dreux. C’est ici qu’elle expose et maintient en état de marche une partie de sa flotte de véhicules militaires américains, anglais et français de la Seconde Guerre mondiale et d’après-guerre parmi lesquels des véhicules très rares tels que le GMC DUKW Amphibie, la VLR Delahaye et bien d’autres encore…

Le musée associatif permet également de vous plonger dans le quotidien des soldats et officiers pendant les conflits du XXe siècle à travers une exceptionnelle collection d’objets et tenues authentiques dont celle du Lieutenant Sam Isaacs qui commandait une colonne de l’Armée Américaine ayant libéré Dreux le 16 Août 1944. En voiture : 2 Rue du Gué-Aux-Ânes 28100 Dreux • En train : Gare De Dreux (Ligne N/TER Normandie) ->15 min à pied/Bus • En bus : Ligne 4-Arrêt « Gué aux Ânes » (Réseau Linéad)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

AFCVM