Le sport, une pratique antique 16 et 17 septembre Musée Adolf Michaelis Selon les places disponibles à l’arrivée.

Remontez le temps et voyagez en Grèce Antique à la création des Jeux Olympiques au VIIème siècle avant notre ère. Venez découvrir les pratiques sportives des Anciens à travers la sculpture grecque et observez des athlètes, des divinités et le célèbre temple d’Olympie.

Musée Adolf Michaelis 9 Place de l’Université, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 41 64 05 http://amamstrasbourg.org https://www.facebook.com/museemichaelis/ [{« link »: « http://www.amamstrasbourg.org »}] Dans les sous-sols du Palais universitaire, est conservée la collection de moulages de grandes œuvres d’art de l’Antiquité, la 2e plus importante en France. La collection a été constituée à partir de 1873 par Adolf Michaelis, devenu en 1872 le premier titulaire de la chaire d’archéologie classique de la Kaiser-Wilhelm Universität à Strasbourg. L’Alsace faisant alors partie de l’Empire allemand, Adolf Michaelis disposait d’appuis importants qui lui ont permis de constituer cet impressionnant musée de moulages destinés à servir de support pédagogique aux élèves dans les salles de cours. Aujourd’hui, la majeure partie des œuvres ayant disparu, ces moulages restent l’unique représentation de ce qu’elles ont été. Tram C et E arrêts Gallia ou Universités Entrée à l’arrière du palais universitaire par les jardins, côté rue Goethe – Parking, aménagement PMR (ascenseur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

