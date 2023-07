Spectacle « Une touche d’Acadie » Musée acadien Archigny, 15 août 2023, Archigny.

Spectacle « Une touche d’Acadie » Mardi 15 août, 16h30 Musée acadien entrée libre GRATUIT

Il est un petit coin de France où une ligne se raconte. Droite, telle une honnête promesse, elle devait être havre de paix.

Il est une Nation au loin où se mêlent le froid, les contes… Faîte de mer et de forêts, elle fut promise : terre de rêves.

Promesse des uns, promise des autres, rien ne fut simple ! L’Histoire joignit les deux et c’est ainsi que l’Acadie se (re)trouve à Archigny.

Le temps d’une pièce de théâtre, nous traversons les rives et les époques pour accoster sur la ligne acadienne et revivre une touche de cette histoire qui lie nos peuples.

Musée acadien Les Huit Maisons 86210 Archigny

