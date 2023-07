Visite de la ferme Acadienne n°10 Musée acadien Archigny Catégories d’Évènement: Archigny

A la demande du roi de France Louis XV, le marquis de Perusse des Cars, seigneur de Monthoiron, propose d'accueillir environ 1500 acadiens sur ses terres. En 1773, ces colons français chassés de l'Amérique du Nord par les Anglais, s'installent sur les paroisses d'Archigny, Cenon, La Puye et Saint Pierre de Maillé.

