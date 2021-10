Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude Musée Abbaye – Adolescents – Visite effrayante Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Musée Abbaye – Adolescents – Visite effrayante Saint-Claude, 29 octobre 2021, Saint-Claude. Musée Abbaye – Adolescents – Visite effrayante 2021-10-29 17:30:00 – 2021-10-29 19:00:00 Musée de l’Abbaye 3 place de l’abbaye

Saint-Claude Jura Musée Abbaye – Adolescents – Visite effrayante Vendredi 29 octobre de 17h30 à 19h, au musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. Parcourir les œuvres du musée avec des jeux et des expérimentations artistiques qui décoiffent ! Dès 12 ans

Tarif : 6 €/personnes contact@museedelabbaye.fr +33 3 84 38 12 60 http://www.museedelabbaye.fr/ Musée Abbaye – Adolescents – Visite effrayante Vendredi 29 octobre de 17h30 à 19h, au musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. Parcourir les œuvres du musée avec des jeux et des expérimentations artistiques qui décoiffent ! Dès 12 ans

Tarif : 6 €/personnes dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Musée de l'Abbaye 3 place de l'abbaye Ville Saint-Claude lieuville 46.38627#5.86529