Musée de Tessé, le samedi 14 mai à 20:00

Au travers de détails d’œuvres, essayez-vous aux croquis et esquisses en compagnie d’un artiste plasticien. Au crayon de bois puis en couleurs, les dessins seront l’occasion d’en apprendre davantage sur les collections permanentes du Musée de Tessé.

Sur inscription à l’accueil le soir même

Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

