Musée à croquer Musée de Plein Air, 31 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Musée à croquer

Musée de Plein Air, le dimanche 31 octobre à 10:00

Pour cet avant-dernier weekend de saison, on termine en gourmandise. On se dit au revoir et on en profite pour faire les réserves pour l’hiver ! Une belle journée pour ravir tous les palais. Découvrez notre patrimoine culinaire avec notre Estaminet le Bet’ leu qui vous préparera les délicieuses spécialités du Nord : • Des Bintjes sauce maroilles cuitent au four • De la poitrine fumée grillée servie avec de la salade • Du chicon gratinée au saumon. • Le houblon sera aussi de la partie : pour accompagner votre repas, de la bière Ch’ti et Moulin d’Ascq en pression seront mises à l’honneur. Nos villageois seront présents ! Ils vous feront découvrir un café torréfié à l’ancienne dans la maison de Killem-Lynde. Sous le Charretil d’Eringhem, vous pourrez participer au pressage de pommes de notre région, afin d’obtenir une compote ou un jus. Notre apiculteur Philippe Marcuz vous fera découvrir ses produits ainsi que ces ruches à l’anciennes… Vous aurez aussi la possibilité de comprendre l’utilisation du Germoir de Warhem. Et enfin, vous pourrez assister au fonctionnement du fournil communal d’Hondeghem avec notre villageoise Marie qui réalisera des faluches, ou encore des tartes …! Les artisans du Musée seront également au rendez-vous : -Cécile Jastrzembski: Marionnettiste -Gabriel Tassart: Bourrelier Différentes animations seront proposées pas nos animatrices et guides : – séances de contes à 12h, 13h, 15h et 17h. – jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. – visites animaux à 11h30, 15h30 et 19h. **Rendez-vous dès 10h, pour commencer les animations à 10h30 !** Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire à partir de 12 ans – Port du masque* : obligatoire dès 6 ans en lieu clos obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Contact : 03.20.63.11.25 ou [[musedepleinair@lillemetropole.fr](mailto:musedepleinair@lillemetropole.fr)](mailto:musedepleinair@lillemetropole.fr)

Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€

Enfin l’automne, Croquez la vie à pleine dents !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00