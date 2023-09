Visite libre Musée 1939-1945 « Berrichon souviens-toi » Plaimpied-Givaudins, 17 septembre 2023, Plaimpied-Givaudins.

Visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée 1939-1945 « Berrichon souviens-toi »

Dans le contexte des Journées du Patrimoine et dans le cadre de l’évènement « Plaimpied-Givaudins en fête », le musée ouvrira gratuitement ses portes.

Musée 1939-1945 « Berrichon souviens-toi » 1 bis Place des Cruzettes 18340 Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire 07 49 77 76 13 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063112877584 Le musée a pour but un devoir de mémoire qui confère une portée morale à la mémoire collective. Cette obligation morale de nous rappeler les événements historiques et tragiques a contribué à la création de notre musée afin de préserver le souvenir de cette période sombre de l’histoire mondiale. De même qu’il est important de ne pas oublier le sacrifice humain enduré par la population française et mondiale à travers l’exode, l’occupation, la déportation et la libération.

Venez découvrir ce musée qui compte plus de 55 mannequins entièrement équipés, des véhicules (camion, blindé, canon, etc.…), des centaines d’objets de la vie quotidienne du soldat et une multitude de matériel militaire individuel et collectif. Accés PMR, toilettes, parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

