Museau + Christine + Roches Noires LA GRANDE CHAUFFERIE – MET56, 11 février 2023, OIGNIES.

LE 9-9BIS (3-1069183) presente ce concert Plasticienne rouennaise, MUSEAU définit son style comme “électronic-pop-nasal“. Depuis son premier EP “Canine“, elle expérimente, renifle et fouine afin de proposer un univers mêlant de multiples horizons musicaux où s’entrechoquent des inspirations diverses et variées. Et dessine, entre caresses et aboiements, de fascinantes sculptures électroniques. Piloté par Nicolas Lerille, producteur de musique eìlectronique dark et creìateur du label rouennais Mouton Noir, le bolide électro CHRISTINE explore les entrailles sonores des machines, un son distordu qui nous trouble et nous rassemble. Un hymne à la fureur, une symphonie apocalyptique éthéré, où résonne la rage de survivre. Nom de scène du producteur de musique électronique rouennais Clément Durand, ROCHES NOIRES rend hommage aux falaises situées sur la côte fleurie. De là est née une electronica élégante, froide et sophistiquée comme les plages de Trouville en hiver. Depuis son premier EP “Made To Disappear“, sorti en 2020, il nous précipite dans un univers aussi planant que puissant où fusionnent rythmiques synthétiques et envolées mélodiques. Une symphonie électronique prenante, comme on en voit rarement. Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)Réservation PMR :03 21 08 08 00

LA GRANDE CHAUFFERIE – MET56 OIGNIES Chemin du Tordoir Pas-de-Calais

Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)

Réservation PMR :03 21 08 08 00

