L’Odyssée MuséAl-site antique d’Alba Alba-la-Romaine, 16 septembre 2023, Alba-la-Romaine.

Au théâtre antique.

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE !

Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais ?

Mise en scène et seule en scène de Camille Prioule (Cie Plop).

La représentation est suivie d’un moment convivial.

Ancienne capitale gallo-romaine du peuple des Helviens, Alba symbolise l'appartenance de la Gaule à l'Empire romain. Le centre monumental et le théâtre dégagés par les fouilles sont aujourd'hui visibles et reconstitués, ce qui permet de saisir la magnificence de ce que devait être cette ville il y a environ deux mille ans. Le sanctuaire de Bagnols, où ont été retrouvé de nombreuses pièces archéologiques d'importance, est un autre centre névralgique de la cité, au milieu des vignes, qui permet de souligner toute l'importance du religieux dans la vie quotidienne gallo-romaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Camille Prioule