Muse – Will Of The People World Tour AMPHITHEATRE PLEIN AIR-ZENITH NANCY, 6 juillet 2023, MAXEVILLE.

Muse – Will Of The People World Tour AMPHITHEATRE PLEIN AIR-ZENITH NANCY. Un spectacle à la date du 2023-07-06 à 19:30 (2023-06-15 au ). Tarif : 60.5 à 121.0 euros.

Alias (R-2021-007029 et R-2021-007030) présente : Muse + Special Guest : Royal Blood Muse annonce une tournée mondiale en 2023 avec Royal Blood en invité exceptionnel !Déjà au top des charts mondiaux avec leur nouvel album Will Of The People, le groupe de rock aux multiples récompenses annonce ses nouvelles dates européennes, dont 4 dates en France : dont le 15 juin 2023 à Lyon au Groupama StadiumLargement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live au monde, Muse a toujours su produire des shows exaltants et hors du commun et le Will Of The People World Tour ne fera pas exception en parcourant tous les plus grands stades d’Europe. La tournée accueillera également en invité très spécial le groupe Royal Blood.Afin de lutter contre le second marché, ce concert est disponible uniquement en E-ticket. Les E-tickets délivrés après validation de la commande sont des contremarques qui ne permettront pas d’accéder au concert. Les e-tickets définitifs seront envoyés à partir du 08 juin 2023, par e-mail, à l’adresse du compte client utilisé lors de l’achat. Seuls les e-tickets définitifs permettront d’accéder au concert. Ils pourront être imprimés ou présentés sur un support digital ( tablette, smartphone). Pensez à la planète, n’imprimez vos E-billets définitifs que si nécessaire.Les billets pour ce concert sont strictement nominatifs. Une pièce d’identité pourra vous être demandée. En cas de cadeau, si le billet n’est pas à votre nom, il faudra vous munir d’une photocopie d’une pièce d’identité de l’acheteur.Carré Or à 123 € : places assises numérotées. Catégorie 1 à 97.70 € : places assises numérotées. Catégorie 2 à 79 € : places assises numérotées. Catégorie 3 à 57 € : places assises numérotées. Pelouse à 79 € : Debout Placement Libre – Pelouse. Pensez à vous munir d’un titre de transport (Tramway) ou d’une place de parking avant votre venue au concert/stade. Les réservations pour Personnes à Mobilité Réduite sont gérées directement par le Groupama Stadium.Sacs et appareils photos interdits dans l’enceinte du Stade.Commande limitée à 6 places maximum. Muse

AMPHITHEATRE PLEIN AIR-ZENITH NANCY MAXEVILLE rue du Zénith Meurthe-et-Moselle

Alias (R-2021-007029 et R-2021-007030) présente : Muse + Special Guest : Royal Blood

Muse annonce une tournée mondiale en 2023 avec Royal Blood en invité exceptionnel !



Déjà au top des charts mondiaux avec leur nouvel album Will Of The People, le groupe de rock aux multiples récompenses annonce ses nouvelles dates européennes, dont 4 dates en France : dont le 15 juin 2023 à Lyon au Groupama Stadium

Largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live au monde, Muse a toujours su produire des shows exaltants et hors du commun et le Will Of The People World Tour ne fera pas exception en parcourant tous les plus grands stades d’Europe. La tournée accueillera également en invité très spécial le groupe Royal Blood.

Afin de lutter contre le second marché, ce concert est disponible uniquement en E-ticket. Les E-tickets délivrés après validation de la commande sont des contremarques qui ne permettront pas d’accéder au concert. Les e-tickets définitifs seront envoyés à partir du 08 juin 2023, par e-mail, à l’adresse du compte client utilisé lors de l’achat. Seuls les e-tickets définitifs permettront d’accéder au concert . Ils pourront être imprimés ou présentés sur un support digital ( tablette, smartphone). Pensez à la planète, n’imprimez vos E-billets définitifs que si nécessaire.



Les billets pour ce concert sont strictement nominatifs. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.

En cas de cadeau, si le billet n’est pas à votre nom, il faudra vous munir d’une photocopie d’une pièce d’identité de l’acheteur.

Carré Or à 123 € : places assises numérotées.

Catégorie 1 à 97.70 € : places assises numérotées.

Catégorie 2 à 79 € : places assises numérotées.

Catégorie 3 à 57 € : places assises numérotées.

Pelouse à 79 € : Debout Placement Libre – Pelouse.

Pensez à vous munir d’un titre de transport (Tramway) ou d’une place de parking avant votre venue au concert/stade.

Les réservations pour Personnes à Mobilité Réduite sont gérées directement par le Groupama Stadium.

Sacs et appareils photos interdits dans l’enceinte du Stade.

Commande limitée à 6 places maximum.

