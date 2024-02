Muse Station Le Moulin Marseille 13e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Muse Station Le Moulin Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Muse Station au Moulin samedi 13 avril.

Formé en 2017, Muse Station rend hommage au trio anglais Muse, groupe incontournable de la scène rock mondiale depuis le début des années 2000, de la manière la plus fidèle.



Bastien vous envoûte avec son chant lyrique, sa guitare incisive et ses lignes mélodiques au piano, à l’image du frontman charismatique anglais. Fabrice, avec son énergie sans faille derrière sa batterie, assure l’assise rythmique du trio. Greg donne vie à ces lignes de basse saturées qui ont contribué au mythe du groupe originaire du Devon.



Muse Station sillonne les routes de France depuis 6 ans et offre un spectacle millimétré, empreint de l’énergie des premières heures du trio anglais. De « Showbiz » à « Will of the People », le trio marseillais puise dans tous les albums les pépites qui ont façonné la carrière du groupe.



Ainsi, après plus de 50 concerts à travers la France, les avis des fans sont unanimes « Muse Station défend avec brio l’énergie délivrée par ce groupe de légende depuis plus de deux décennies ».



+ Première partie



Une proposition Sud Concerts et JPC.



[Grande Salle] EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Le Moulin 47 Boulevard Perrin

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Muse Station Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille