La Halle aux grains de Baziège, le dimanche 15 mai

**Muse en Si** est un projet collectif porté par des asociations de 4 communes du sud-est toulousain : la [**_MJC_** d’Ayguesvives](https://mjc-ayguesvives.fr), [**_LABaz_**](https://www.labaz-31.fr) de Baziège, le [**_CLAD_**](https://leclad.fr) de Donneville et le [_**FJEP**_](https://fjep-montgiscard.fr) de Montgiscard. Ce 3e rassemblement de choriste a pour vocation de rassembler des choristes de tous horizons, les faire se rencontrer, échanger, discuter et surtout chanter ensemble tout au long de la journée, afin de présenter ensemble au public un concert en fin d’après-midi. Les morceaux choisis ne sont pas difficiles, à la portée de tous et dans des genres très variés. **Déroulement de la journée** * 9 h 30 à 10 h 00 : Accueil des participants * 10 h 00 à 13 h 00 : Échauffement, travail en pupitre et en tutti * 13 h 00 à 14 h 30 : Repas partagé * 14 h 30 à 16 h 30 : Répétition générale * 17 h 30 à 18 h 30 : Concert **Attention, afin de participer à cette journée, l’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 8 mai 2022 !** Pour la 3e fois, le collectif Muse en Si organise un rassemblement de choristes, ouvert à toutes et tous, quelque soit le niveau de pratique La Halle aux grains de Baziège 121 Avenue de l’Hers, 31450 Baziège Baziège Haute-Garonne

2022-05-15

