« Muse des musées” Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

« Muse des musées” Guingamp, 12 avril 2022, Guingamp. « Muse des musées” Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-04-12 – 2022-04-23 Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp Exposition « Muse des musées » de Martine Huet. Le livre d’Art est l’endroit où je cherche mon modèle : la reproduction d’un tableau ou la photographie d’auteur. Le livre d’Art est le musée où je copie sans copier. Présence de l’artiste les samedis de 15h à17h. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. mediatheque@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/ Exposition « Muse des musées » de Martine Huet. Le livre d’Art est l’endroit où je cherche mon modèle : la reproduction d’un tableau ou la photographie d’auteur. Le livre d’Art est le musée où je copie sans copier. Présence de l’artiste les samedis de 15h à17h. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Ville Guingamp lieuville Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Departement Côtes d'Armor

Guingamp Guingamp Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

« Muse des musées” Guingamp 2022-04-12 was last modified: by « Muse des musées” Guingamp Guingamp 12 avril 2022 Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes d'Armor