Muse de l'éloquence : Polymnie, 22 avril 2023, Lillebonne

Par la G.I.F.L.E.

Le musée et la G.I.F.L.E ravivent la pratique antique des concours d’éloquence avec une touche de modernité. Pour cela rien de mieux qu’un match d’improvisation théâtrale dans une ambiance sportive et conviviale ! A chaque nouvelle improvisation, l’arbitre impose un thème et des contraintes de jeu.

Les comédiens disposent de peu de temps pour mettre en œuvre une scène complète. C’est ensuite au public de juger laquelle des équipes a été la meilleure ! Le spectacle sera précédé d’une courte introduction à la pratique de l’improvisation pour vous mettre dans l’ambiance.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://musee-juliobona.fr/

