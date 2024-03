Muscadeath XXII Le Champilambart Vallet, vendredi 20 septembre 2024.

Muscadeath XXII Muscadeath : Festival Death & Black Metal 20 et 21 septembre Le Champilambart Pass 2 jours : 65€ / Pass Vendredi : 35€ / Pass Samedi : 40€

Début : 2024-09-20T18:30:00+02:00 – 2024-09-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-21T18:30:00+02:00 – 2024-09-21T23:59:00+02:00

Muscadeath ça veut dire quoi ? « Muscadet + Death ». Ça annonce la couleur !

Ce festival à l’ambiance Old School sévit dans le vignoble nantais depuis plus de 20 ans.

Désormais sur deux jours,il a vieilli comme le bon vin pour le plus grand plaisir des fans de musique extrême : Death et Black Metal.

Il aime mélanger vin nouveau et vieux cru : le Muscadeath met un point d’honneur à programmer les groupes en devenir et les vieux d’la vieille.

Alors, venez vous enivrer et découvrir le dernier millésime de ce festival à l’ambiance « entre potes » : le rendez-vous c’est chaque année le dernier week-end de septembre…

Et comme le bon vin, vous deviendrez vite accro !

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet