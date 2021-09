MUSCADEATH XIX – 1&2 OCTOBRE 2021 A VALLET Vallet, 1 octobre 2021, Vallet.

MUSCADEATH XIX – 1&2 OCTOBRE 2021 A VALLET 2021-10-01 – 2021-10-02

Vallet Loire-Atlantique Vallet

45 EUR Le festival Muscadeath revient avec 2 jours de métal extrême : Death & Black Avec au programme du vendredi à partir de 18h00: Seth, Bliss of Flesh, Otargos, Catalyst, Olympus et We Hold The Truth.///

Et pour le samedi à partir de 15h : Sinister, Loudblast, Witches, Kraanium, Death Awaits, G.T.I, Origin’hell, Charon’s Awakening et Shade and Dust.///

Et comme d’habitude, bar avec option muscadet, frites et grillades avec option vegan.///

Pass sanitaire obligatoire

2 jours de métal extreme : Death & Black organisés par Carnage Asso Muscadeath le vendredi 1 dès 18h et samedi 2 octobre dès 15h à Vallet

muscadeath@free.fr

