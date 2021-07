Calenzana Calenzana Calenzana, Corse Musa Festival “Les Culturelles” Calenzana Calenzana Catégories d’évènement: Calenzana

Corse

Musa Festival “Les Culturelles” Calenzana, 31 juillet 2021, Calenzana. Musa Festival “Les Culturelles” 2021-07-31 18:00:00 – 2021-07-31

Calenzana Corse Calenzana Chers amoureux des mots, vous êtes conviés à découvrir des auteurs de talent lors de ce Festival de Littérature en Balagne. Quatre jours de rencontre et de partage vous attendent . dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calenzana, Corse Autres Lieu Calenzana Adresse Ville Calenzana lieuville 42.50836#8.85542