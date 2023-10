Cet évènement est passé Concert de harpe du conservatoire de Suresnes au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes Concert de harpe du conservatoire de Suresnes au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes, 13 mai 2023, Suresnes. Concert de harpe du conservatoire de Suresnes au MUS Samedi 13 mai, 16h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Entrée libre Les élèves du conservatoire de Suresnes, de la classe de Madame Lara Krzysko, sont heureux de vous présenter leur travail de l’année, dans un concert intimiste au MUS. MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 37 37 http://mus.suresnes.fr http://www.facebook.com/pages/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale/1504850733064138?ref=aymt_homepage_panel Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes vient d’ouvrir ses portes dans l’ancienne gare « Suresnes-Longchamp », construite en 1889. Le MUS retrace l’histoire de Suresnes, de son paysage urbain ainsi que de son évolution économique et sociale au fil des siècles, en s’appuyant sur les collections mais aussi sur des supports multimédia et des dispositifs multi-sensoriels. © MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp » Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360 Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

