Découverte de la façade du MUS Samedi 14 octobre, 15h00 MUS-Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 25 places disponibles – réservation conseillée Dans le cadre des Journées nationales de l'architecture Après avoir découvert le documentaire réalisé à l'occasion de son 10e anniversaire venez observer de très près le bâtiment du MUS. Construit en 2013 par l'agence Encore Heureux ce bâtiment est composé d'un monolithe en béton teinté qui complète la gare existante de Suresnes-Longchamp.

L'extension constitue un soubassement pour la gare en dépliant un ruban de façade lisse qui prolonge les murs de soutènement alentour. La gare est préservée dans son état originel et ce nouveau socle offre une terrasse privilégiée.

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

