Murviel-lès-Montpellier Hérault Murviel-lès-Montpellier 9 9 EUR Murviel Site archéologique du Castellas et du musée Paul Soyris. Partez à la découverte de l’antique cité de Samnaga, qui a prospéré du IIe siècle J.-C. au IIIe siècle après J.-C. A travers une balade parmi les vestiges romains du

forum, puis la visite du musée Paul Soyris où sont exposées les plus belles pièces, la vie de cette petite cité provinciale qui s’est développée grâce à l’empereur Auguste n’aura plus de secret pour vous. RDV PARKING DE LA MAIRIE DE MURVIEL Partez à la découverte de l’antique cité de Samnaga, qui a prospéré du IIe siècle J.-C. au IIIe siècle après J.-C. A travers une balade parmi les vestiges romains du

forum, puis la visite du musée Paul Soyris où sont exposées les plus belles pièces, la vie de cette petite cité provinciale qui s’est développée grâce à l’empereur Auguste n’aura plus de secret pour vous. Murviel Site archéologique du Castellas et du musée Paul Soyris. Partez à la découverte de l’antique cité de Samnaga, qui a prospéré du IIe siècle J.-C. au IIIe siècle après J.-C. A travers une balade parmi les vestiges romains du

forum, puis la visite du musée Paul Soyris où sont exposées les plus belles pièces, la vie de cette petite cité provinciale qui s’est développée grâce à l’empereur Auguste n’aura plus de secret pour vous. RDV PARKING DE LA MAIRIE DE MURVIEL Murviel-lès-Montpellier

