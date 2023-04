LA FÊTE DU R.A.T Murviel-lès-Montpellier, 19 mai 2023, Murviel-lès-Montpellier.

La 27e fête du R.A.T. (Rencontre Ateliers Théâtre) se déroulera du 19 au 21 mai à Murviel-lès-Montpellier, sur le thème « Heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière », organisée par l’association Art Mixte.Nous sommes fêlé.e.s… un peu, beaucoup, passionnément… et jamais, Ô grand jamais… PAS DU TOUT !La fête du R.A.T., c’est notre équilibre !.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-21 . .

Murviel-lès-Montpellier

Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie



The 27th R.A.T. (Rencontre Ateliers Théâtre) festival will take place from May 19 to 21 in Murviel-lès-Montpellier, on the theme « Happy the crazy ones because they will let the light pass through », organized by the Art Mixte association.We are crazy? a little, a lot, passionately? and never, oh never? NOT AT ALL! The R.A.T. party is our balance!

La 27ª edición de la fiesta R.A.T. (Rencontre Ateliers Théâtre) se celebrará del 19 al 21 de mayo en Murviel-lès-Montpellier, bajo el lema « Felices los locos, porque dejarán pasar la luz », organizada por la asociación Art Mixte.Estamos locos? un poco, mucho, apasionadamente? y nunca, oh nunca? La fiesta R.A.T. es nuestro equilibrio

Das 27. Fest des R.A.T. (Rencontre Ateliers Théâtre) findet vom 19. bis 21. Mai in Murviel-lès-Montpellier statt und steht unter dem Motto « Heureux les fêlés car ils laisseront la lumière » (Glücklich sind die Verrückten, denn sie werden das Licht durchlassen), organisiert von der Vereinigung Art Mixte.Wir sind verrückt? ein bisschen, viel, leidenschaftlich? und niemals, Ô grand jamais? NICHT!Das R.A.T.-Fest ist unser Gleichgewicht!

